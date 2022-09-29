Джимми Батлер – о решающем промахе в серии с «Бостоном»: «Надеюсь, получу еще одну возможность»

Форвард Джимми Батлер заявил, что не жалеет о промахе в концовке седьмого матча финала Восточной конференции-2022 против (3-4).

Батлер совершил неточный трехочковый бросок за 17 секунд до финальной сирены, когда «Хит» уступали два очка.

«Я сделал все, что было в моих силах. Хотел помочь нам преодолеть этот барьер, но потерпел неудачу. Что есть, то есть. Я не собираюсь жалеть об этом. Что мне теперь сделать? Единственное, что я могу сделать, это оглянуться назад и сказать: «Черт, надо было бросать с середины». Это привело бы всех в бешенство, типа: «Какого черта он творит?»

Я хотел, чтобы для «Селтикс» все закончилось. Вы знаете, что я потерпел неудачу. Надеюсь, получу еще одну возможность. Каждый раз, когда я на что-то надеюсь в новом сезоне, я это получаю», – сказал Батлер.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы