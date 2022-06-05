Чарльз Баркли – о решающем промахе Батлера: «Батлер – единственная причина, почему «Майами» еще был жив в той серии»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением о промахе лидера «Майами» Джимми Батлера из-за дуги в концовке седьмого матча с «Бостоном» при «-2».

«Джимми Батлер – единственная причина, почему «Майами» еще был жив в той серии, и это был открытый трехочковый бросок. Так что я ничего не имею против этого броска.

Джимми Батлер доказал, что он мужик. То, что он сделал в шестом матче и попытался сделать в седьмом, заслуживает только любви и уважения к Джимми, мать его, Батлеру, как я его называю.

Если бы он попал, сейчас был бы совсем другой разговор. Мы бы говорили, что Джимми Батлер поднялся на новый уровень», – сказал Баркли.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики