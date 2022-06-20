Джимми Батлер: «Еще не готов говорить о баскетболе»

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Лидер «Майами» Джимми Батлер признался, что до сих пор переживает по поводу поражения от «Бостона» в финале Восточной конференции (3-4).

«Если честно, я еще не готов говорить о баскетболе. Я все еще переживаю, поэтому не говорю на эту тему. Не могу. Вы пытаетесь выпустить наружу мои эмоции.

Сейчас я хочу говорить о кофе и мороженом», – сказал Батлер.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

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