Дарвин Хэм – о том, будет ли Уэстбрук выходить в старте: «У нас много вариантов»

Главный тренер Дарвин Хэм не дал прямого ответа на вопрос, будет ли выходить в стартовой пятерке.

«Мы еще далеки от этого. У нас есть разные варианты. Мы подписали Денниса Шредера, подписали , выздоровел , также есть и сам Расс. У нас много вариантов, кого поставить в заднюю линию.

Но как я уже говорил, у нас должен быть оборонительный настрой. Парни, которые получат игровое время, должны будут отбиваться в обороне.

Расс сказал мне лично, что посвятит себя обороне, и именно для этого существует тренировочный лагерь. Посмотрим. Но у нас более чем достаточно вариантов, которые нас устраивают», – сказал Хэм.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?