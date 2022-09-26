Дарвин Хэм – о том, будет ли Уэстбрук выходить в старте: «У нас много вариантов»

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Патрик Беверли Деннис Шредер Кендрик Нанн Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не дал прямого ответа на вопрос, будет ли Расселл Уэстбрук выходить в стартовой пятерке.

«Мы еще далеки от этого. У нас есть разные варианты. Мы подписали Денниса Шредера, подписали Патрика Беверли, выздоровел Кендрик Нанн, также есть Остин Ривз и сам Расс. У нас много вариантов, кого поставить в заднюю линию.

Но как я уже говорил, у нас должен быть оборонительный настрой. Парни, которые получат игровое время, должны будут отбиваться в обороне.

Расс сказал мне лично, что посвятит себя обороне, и именно для этого существует тренировочный лагерь. Посмотрим. Но у нас более чем достаточно вариантов, которые нас устраивают», – сказал Хэм.

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