Дарвин Хэм – о том, будет ли Уэстбрук выходить в старте: «У нас много вариантов»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм не дал прямого ответа на вопрос, будет ли Расселл Уэстбрук выходить в стартовой пятерке.
«Мы еще далеки от этого. У нас есть разные варианты. Мы подписали Денниса Шредера, подписали Патрика Беверли, выздоровел Кендрик Нанн, также есть Остин Ривз и сам Расс. У нас много вариантов, кого поставить в заднюю линию.
Но как я уже говорил, у нас должен быть оборонительный настрой. Парни, которые получат игровое время, должны будут отбиваться в обороне.
Расс сказал мне лично, что посвятит себя обороне, и именно для этого существует тренировочный лагерь. Посмотрим. Но у нас более чем достаточно вариантов, которые нас устраивают», – сказал Хэм.
До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?