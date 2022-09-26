Игрок «Самары» Эннис опубликовал фотографию с геолокацией Нью-Йорка. Он может не вернуться в клуб (Metaratings.ru)

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Американский форвард Джеймс Эннис покинул расположение «Самары». В социальной сети он опубликовал фотографию с геолокацией Нью-Йорка.

Как сообщает Metaratings.ru, Эннис улетел из России под предлогом, что это временный отъезд. Однако источник, близкий к ситуации, не отрицает, что баскетболист может не вернуться.

Эннис пополнил состав «Самары» летом 2022 года. Переход экс-игрока НБА стал одним из самых громких в России в это межсезонье.

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