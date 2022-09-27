Артем Клименко: «Паскуаль мне доверяет, дает много игрового времени»

Центровой «Зенита» заявил, что доволен тем, как проходит его адаптация в команде.

Клименко также рассказал о прогрессе, которого добился благодаря тренеру Хавьеру Паскуалю.

«Не так давно была еще победа на Кубке Кондрашина и Белова. Так что это уже второй трофей в составе «Зенита». Понятно, что у Суперкубка в этом году еще и официальный статус, так что победить вдвойне приятно. Тем более вновь обыграли ЦСКА в Москве. Можно сказать, что я фартовый.

Паскуаль мне доверяет, дает много игрового времени. Я стараюсь оправдать это доверие. Делаю то, что он требует, выкладываюсь на тренировках. Постараюсь продолжать в том же духе, прибавить еще в ряде аспектов.

Тренер работает с тобой индивидуально, есть такое. Объясняет мои ошибки, помогает адаптировать в новом коллективе. Еще притираемся друг к другу. Всего месяц вместе. Нужно побольше времени, чтобы совершать меньше ошибок и прибавить в результативности», – заявил Клименко.

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