Роб Пелинка: «Лейкерс» используют пики, если будет разумная сделка»

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Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка объяснил, почему команда сохранила два выбора в первом раунде драфта (2027, 2029) в нынешнее межсезонье.

«У нас есть Леброн Джеймс – один из величайших игроков, которые когда-либо играли в нашей команде. Он подписал с нами долгосрочный контракт, трехлетний контракт. Так что, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы помочь Леброну добиться успеха.

Он предан нашей организации, и это должно быть двустороннее обязательство. Так оно и есть. Мы стремимся создать лучшую команду вокруг Леброна. Мы готовы использовать драфт-пики, если это будет разумная сделка с точки зрения правила Степиена и его последствий», – заявил Пелинка.

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