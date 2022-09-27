Видеокоординатор из NCAA: «Из-за Леброна дети хотят играть в суперкоманде»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс Майами НБА Университет Орегона Баскетбол

Видеокоординатор команды университета Орегона Кенни Диллингем считает, что переход Леброна Джеймса в «Майами» в 2010-м отрицательно повлиял на молодых игроков.

Джеймс покинул «Кливленд» и соединился в «Хит» с другими звездными игроками Крисом Бошем и Дуэйном Уэйдом.

«Это поколение детей видело, как Леброн перевез свои таланты в «Майами». Теперь они хотят быть в суперкоманде», – заявил Диллингем.

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