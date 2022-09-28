«Я все еще на светлой стороне». Леброн Джеймс заявил, что пока не лысеет

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что опубликованная в Instagram фотография с облысевшей головой была ненастоящей, он использовал фильтр.

«Но скоро это произойдет. Как моя карьера, которая длится 20 лет, но до конца которой, очевидно, осталось меньше 20 лет, так и до времени, когда я останусь без волос, осталось меньше 20 лет.

Мне нравится моя нынешняя прическа. Многие по-прежнему разочарованы, говорят: «О Боже, ты перешел на темную сторону!» Нет, я все еще здесь, на светлой стороне, благодарю», – сказал Леброн.

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Фото: Instagram Леброна Джеймса.