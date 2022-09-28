Тонике Шенгелия: «Был настроен вернуться в НБА»

Форвард «Виртуса» Тонике Шенгелия признался, что собирался продолжить карьеру в НБА.
«Летом я был настроен вернуться в НБА, и у меня было много других предложений от нескольких клубов.
Но в итоге мы с семьей решили подписать новый контракт с «Виртусом». Безусловно, я уже видел, как работает эта система и эта команда. Мне нравится проект, тренер, игроки и потрясающий город. Этого достаточно, чтобы я решил остаться», – сказал грузинский игрок.
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