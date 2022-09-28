Тонике Шенгелия: «Был настроен вернуться в НБА»

Форвард Тонике Шенгелия признался, что собирался продолжить карьеру в .

«Летом я был настроен вернуться в НБА, и у меня было много других предложений от нескольких клубов.

Но в итоге мы с семьей решили подписать новый контракт с «Виртусом». Безусловно, я уже видел, как работает эта система и эта команда. Мне нравится проект, тренер, игроки и потрясающий город. Этого достаточно, чтобы я решил остаться», – сказал грузинский игрок.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему