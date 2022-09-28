Маркус Смарт: «Я взволнован и молод как никогда»

Разыгрывающий «Бостона» в преддверии сезона-2022/23 признался, что чувствует себя молодым как никогда.

«Мне чрезмерно повезло. Я честно не могу поверить, что это мой девятый сезон. Я делаю это ради мамы и семьи. Скучаю по ней каждый день.

Я взволнован и молод как никогда, я готов к этому сезону с нашей командой. Хочу снова увидеть наших сумасшедших фанатов. Вернемся к работе!» – написал Смарт на своей странице в Twitter.

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