Джейсон Тейтум: «Этим летом изменил свою диету»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о диете, которой начал придерживаться в нынешнее межсезонье.

«Хочется всегда быть на площадке. Есть целая наука о том, как нужно правильно восстанавливаться и тому подобное. Этим летом я изменил свою диету, стал употреблять другие продукты до и после тренировок, чтобы чувствовать себя лучше и быть более энергичным.

Я всегда был в относительно хорошей форме и мог есть то, что хочу. Когда становишься немного старше, понимаешь, что питание имеет большое значение. Я действительно изменил свою диету перед этим сезоном», – признался Тейтум.

Во время плей-офф-2022 форвард испытывал проблемы с плечом и запястьем.

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