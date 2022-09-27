Джей Краудер может перейти в «Бостон», «Мемфис», «Даллас» или «Майами»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, основными претендентами на форварда «Финикса» Джея Краудера являются , , и .

Ранее стало известно, что Краудер не примет участие в тренировочном лагере . Клуб ведет переговоры об обмене игрока.

Краудер был основным игроком ротации «Санз» последние два года. С ним в составе «Финикс» дошел до финала в сезоне-20/21 и завершил два регулярных чемпионата с показателями 115-39.

До прихода в «Санз» Краудер участвовал в финальной серии плей-офф в составе «Майами» в сезоне-19/20. Ранее сообщалось, что он хотел бы вернуться в «Хит».

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