Билли Донован: «Мы должны быть готовы к тому, что Лонзо Болл пропустит сезон»

Главный тренер не исключает возможности того, что разыгрывающий пропустит весь сезон-2022/23 из-за травмы.

«Думаю, что мы должны быть готовыми к этому», – сказал тренер.

Боллу потребуется артроскопическая чистка левого колена. Его готовность к тому, чтобы вернуться на площадку, будет рассматриваться только через 4-6 недель. Игрок пропустит тренировочный лагерь.

Болл пропустил большую часть прошлого сезона. Он отыграл 35 матчей, в среднем набирая 13 очков, 5,4 подбора и 5,1 передачи при 42% попаданий из-за дуги.

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