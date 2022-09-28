Лонзо Болл: «Не могу ни бегать, ни прыгать»

Разыгрывающий за день до очередной операции на колене рассказал о затянувшейся травме.

«Я не могу ни бегать, ни прыгать. Когда мое колено согнуто в диапазоне от 30 до 60 градусов, я не чувствую в нем силы и не могу удержать равновесие. Пока я это не могу, я не могу играть.

Даже подниматься по лестнице все еще больно. Я определенно никогда не сталкивался с чем-то подобным. Даже врачи немного удивлены», – сказал Болл.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?