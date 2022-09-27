Артурас Карнишовас: «В полноценном составе «Буллс» могут пройти во 2-й раунд»

Вице-президент по баскетбольным опреациям ожидает улучшения результатов команды в новом сезоне.

«Выход в плей-офф в прошлом сезоне не стал для нас сюрпризом. Хотя многие были удивлены. В этом сезоне мы также ожидаем выхода в плей-офф. Но еще мы хотим добиться значительного прогресса. В плей-офф можно достичь многого, если попасть туда с полноценном составе.

Думаю, мы должны выступить лучше, чем в прошлом году. Всегда есть команды, которым не хватает одного-двух ключевых игроков. Если все будут здоровы, можно пройти во второй раунд. Таковы наши ожидания», – сказал Карнишовац.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?