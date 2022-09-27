Билли Донован – о травме Лонзо Болла: «У нас достаточно игроков на его позиции»

Главный тренер Билли Донован считает, команда справится с потерей основного разыгрывающего , который пропустит как минимум месяц из-за травмы.

«Посмотрим, как эти ребята будут взаимодействовать друг с другом, когда начнется тренировочный лагерь. Думаю, у нас достаточно игроков на этой позиции, чтобы мы получили необходимый результат.

Айо Досунму стал на год старше, что, безусловно, поможет нам. стал на год старше. восстановился к тренировочному лагерю. долгое время потрясающе выступал в этой лиге. У нас сбалансированный состав. Думаю, мы сможем разобраться», – сказал Донован.

До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?