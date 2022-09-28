Лонзо Болл – о рецидиве травмы: «Никогда не сталкивался с таким»

Разыгрывающий рассказал о восстановлении после травмы колена, из-за которой он пропустит начало нового сезона.

«Это будет моя третья операция, поэтому я не хочу торопиться. Никогда не сталкивался с таким. Даже врачи немного удивлены. Сейчас не думаю о том, что могу пропустить весь сезон. Это был бы худший сценарий», – признался Болл.

Болл пропустил большую часть прошлого сезона. Он отыграл 35 матчей, в среднем набирая 13 очков, 5,4 подбора и 5,1 передачи при 42% попаданий из-за дуги.

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