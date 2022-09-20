«Буллс» не знают, когда Лонзо Болл вернется в строй

Разыгрывающий продолжает испытывать проблемы с левым коленом, травму которого получил еще в январе.

«Буллс» не знают, когда он вернется в строй. Бывают дни, когда Болл тренируется и все проходит нормально. Но потом дискомфорт возвращается», – пишет обозреватель Кей Си Джонсон.

Ранее сообщалось, что Болл пропустит тренировочный лагерь «Буллс», выступление плеймейкера на старте нового сезона находится под большим вопросом.

На место в стартовой пятерке претендуют , и новобранец команды .

В сезоне-21/22 Бол провел лишь 35 матчей, набирая 13,0 очка, 5,4 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других