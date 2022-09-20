«Буллс» не знают, когда Лонзо Болл вернется в строй

Теги травмы Чикаго НБА Горан Драгич Алекс Карузо Лонзо Болл Айо Досунму Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл продолжает испытывать проблемы с левым коленом, травму которого получил еще в январе.

«Буллс» не знают, когда он вернется в строй. Бывают дни, когда Болл тренируется и все проходит нормально. Но потом дискомфорт возвращается», – пишет обозреватель Кей Си Джонсон.

Ранее сообщалось, что Болл пропустит тренировочный лагерь «Буллс», выступление плеймейкера на старте нового сезона находится под большим вопросом.

На место в стартовой пятерке претендуют Айо Досунму, Алекс Карузо и новобранец команды Горан Драгич.

В сезоне-21/22 Бол провел лишь 35 матчей, набирая 13,0 очка, 5,4 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру. 

Это был Евробаскет звезд. Но Лука, Яннис и Йокич оказались в тени других

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