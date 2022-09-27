Патрик Беверли: «Если бы мне надо было выбрать лучшего друга в «Лейкерс», это был бы Уэстбрук»

Защитник Патрик Беверли снова заявил, что дружелюбно настроен по отношению к разыгрывающему , с которым ранее конфликтовал на площадке, когда они представляли разные команды.

«Если бы мне надо было выбрать лучшего друга из состава команды, а обычно такой у вас есть, это был бы Расс.

Очевидно, вы, журналисты, думаете, что у нас худшие отношения в мире. Но на площадке всякое может случиться, как и в любой другой профессии – я ведь знаю, что многие из вас, ребята, тоже не любят друг друга. Далеко не все из вас воспринимают друг друга как добрых коллег, так что здесь та же атмосфера и подход. Но когда речь идет о двух людях, которые любят побеждать, двух альфа-самцах, и вы объединяете их вместе, обычно это приносит результат. Мне очень хочется посмотреть, как это будет работать в нашем случае.

Ради достижения целей «Лейкерс» должны стать большими друзьями, меня это очень радует и воодушевляет», – сказал Беверли.

NBA Jam – магия 90-х. Здесь придумали «горячую руку» и «Boomshakalaka», а Пэйтон выпрашивал место для себя и Джордана