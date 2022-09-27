Расселл Уэстбрук: «У нас у всех есть работы. Иногда на работе вас не любят, но нужно оставаться профессионалом»

Разыгрывающий во время пресс-конференции рассказал о своем отношении к тому, что в команде, возможно, не хотят видеть его игроком «озерников».

«Хотят они меня тут видеть или нет, по правде говоря, не имеет особого значения. Моя задача заключается в том, чтобы быть профессионалом. Появиться на рабочем месте, как я до сих пор всегда делал. Выполнять свою работу так хорошо, насколько я способен, вот и все.

У нас у всех есть работы. Иногда люди на рабочем месте вас не любят и не хотят здесь видеть. Вы, журналисты, думаю, можете подтвердить это», – сказал Уэстбрук.

Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место