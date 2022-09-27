Энтони Дэвис: «Мне просто нужно быть самим собой»

Форвард рассказал о том, какие личные задачи ставит перед собой в новом сезоне.

«Подход такой же, каким был в «Новом Орлеане», каким был перед моим первым сезоном в «Лейкерс». Мне просто нужно быть самим собой.

Стараюсь не загоняться, не усложнять все для себя, возлагая лишнее давление. Если я буду Энтони Дэвисом, то все будет хорошо, все остальное приложится. Мне не надо стремиться набирать по 40 очков, моя игра – это 25 очков за игру.

Ну и победы оправдали бы все, что мы делаем. Если команда будет побеждать, то это снимет давление с меня, Леброна, Расса», – заявил Дэвис.

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