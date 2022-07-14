Роберт Орри: «Если Пелинке предложат Дюрэнта за Леброна, он должен будет совершить обмен»

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Семикратный чемпион Роберт Орри считает, что в современной НБА невозможно обменять только двух игроков, и Леброн Джеймс не выходит в их число.

«Я думаю, что на сегодняшний день в лиге есть всего один парень, хотя, пожалуй, два парня, которых нельзя обменять. Это Лука и Стеф. Всех остальных могут обменять.

Могут ли «Лейкерс» обменять Леброна? Конечно. Допустим, я предложу вам Кевина Дюрэнта. Если Робу Пелинке предложат Кевина Дюрэнта за Леброна Джеймса, он должен будет совершить обмен», – заявил Орри.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе

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