Роберт Орри: «Если Пелинке предложат Дюрэнта за Леброна, он должен будет совершить обмен»

Семикратный чемпион считает, что в современной невозможно обменять только двух игроков, и Леброн Джеймс не выходит в их число.

«Я думаю, что на сегодняшний день в лиге есть всего один парень, хотя, пожалуй, два парня, которых нельзя обменять. Это Лука и Стеф. Всех остальных могут обменять.

Могут ли обменять Леброна? Конечно. Допустим, я предложу вам Кевина Дюрэнта. Если Робу Пелинке предложат за , он должен будет совершить обмен», – заявил Орри.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе