Маркифф Моррис – о Дюрэнте в «Нетс»: «Два раза расходился с женой, но мы все еще вместе»

Новобранец «Бруклина» описал ситуацию вокруг звездного форварда .

В нынешнее межсезонье Дюрэнт запросил обмен в другую команду, после чего потребовал уволить и . Спустя некоторое время стороны пришли к согласию и начали готовиться к новому сезону.

«Как я уже говорил, все лето был топ-командой. Их предложение было главным для меня вплоть до ситуации с Кевином. Это НБА, чувак. Расстаешься с девушкой, а потом возвращаешься к ней. То же самое дерьмо.

У вас бывают разногласия, пока вы не разберетесь. Я два раза расходился с женой, но мы все еще вместе. Так все и работает. Иногда вам нужно пространство, чтобы понять некоторые вещи, но это дерьмо по-прежнему работает. Что есть, то есть», – заявил Моррис.

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