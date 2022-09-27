Стив Нэш – о Кевине Дюрэнте: «Каждая семья преодолевает невзгоды и разногласия»

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш прокомментировал ситуацию вокруг звездного форварда команды Кевина Дюрэнта в нынешнее межсезонье.
Этим летом Дюрэнт запросил обмен, после чего потребовал уволить Нэша и генерального менеджера Шона Маркса. Спустя некоторое время стороны пришли к согласию и начали готовиться к новому сезону.
«Такие вещи случаются в каждой семье. Вы преодолеваете невзгоды и разногласия. Думаю, после поражения в конце сезона ситуация была немного преувеличена. Все были расстроены и переживали насчет этого.
Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что мы сделали много замечательных вещей. Мы пережили отрезок в прошлом сезоне, когда обходились без трех наших звезд», – заявил Нэш.
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