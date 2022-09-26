Кевин Дюрэнт: «Я знаю, что я настолько хорош, что просто так меня не отдадут»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не разочарован и не удивлен тем, что остался в «Нетс».

«Я знаю, что я настолько хорош, что просто так меня не отдадут.

И за это я благодарен Шону Марксу и Джо Цаю. Они сказали: «Ты слишком хорош, чтобы мы тебя отдали», – заявил Дюрэнт.

В межсезонье Дюрэнт попросил руководство клуба обменять его или уволить главного тренера Стива Нэша и генерального менеджера Шона Маркса, однако после неудачных переговоров «Нетс» с другими командами руководство договорилось с Дюрэнтом о том, что все останутся на своих местах.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?