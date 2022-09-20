Марк Стейн: «Нетс» видят в Маркиффе Моррисе ветерана, который может заслужить уважение Дюрэнта и Ирвинга»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Маркифф Моррис Джозеф Цай Баскетбол

Инсайдер НБА Марк Стейн рассказал о роли, которую отводит руководство «Бруклина» недавно подписанному форварду Маркиффу Моррису.

«Нетс» отчаянно хотели добавить в команду ветерана, который мог бы завоевать уважение звездных Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга. Они верят, что у Морриса хватит авторитета, чтобы высказаться в случае необходимости, как он это делал это в Лос-Анджелесе наряду с Джеймсом и Дэвисом», – информирует Стейн.

Журналист отмечает, что переходить в «Нетс» 33-летнего Морриса призывал лично владелец клуба Джо Цай.

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