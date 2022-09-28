Шон Маркс: «Кайри Ирвинг предан делу»

Генеральный менеджер описал ситуацию с контрактом , который истекает следующим летом.

«Два года назад были введены предварительные общегородские и общегосударственные мандаты. Поступили требования о вакцинации, и мы поняли, что Ирвинг не сможет играть в домашних матчах и так далее. Именно тогда переговоры по контракту зашли в тупик. У нас никогда не было конкретных договенностей.

В конце концов, мы счастливы, что Кайри снова здесь. Я слышал, что он говорил на пресс-конференции сегодня утром. Мой вывод состоит в том, что он предан делу. Он понимает, что должен проявить приверженность, чтобы получить на рынке свободных агентов то, чего заслуживает. Мы готовы поддерживать его на протяжении всего сезона, чтобы убедиться, что он здоров и готов к работе», – заявил Маркс.

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