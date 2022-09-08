Марк Спирс: «Если «Бруклин» удачно стартует, то может побороться за титул»

Авторитетный обозреватель НБА Марк Спирс оценил перспективы «Нетс» в новом сезоне.

«Медиа-день обещает много интересного. Будет любопытно посмотреть за тем, как общаются Дюрэнт, Нэш и . Их рукопожатия имеют какую-то силу? Между ними все нормально? Все это последствия драмы с , которая имела место в прошлом сезоне. А еще возвращение . Мне рассказали, что он будет готов к началу нового сезона. Симмонс – это третий по важности сюжет в «Нетс», при этом он один из самых интригующих во всей лиге.

В общем, их медиа-день – очень любопытное мероприятие, это будет настоящим безумием. Но победы все скрашивают. Если «Бруклин» удачно стартует, то может побороться за титул. Но если все пойдет плохо... Ох приятель, нью-йоркская пресса оторвется по полной программе», – заявил Спирс.

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