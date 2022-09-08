Марк Спирс: «Если «Бруклин» удачно стартует, то может побороться за титул»

Теги Бруклин Шон Маркс Стив Нэш НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Авторитетный обозреватель НБА Марк Спирс оценил перспективы «Нетс» в новом сезоне.

«Медиа-день «Бруклина» обещает много интересного. Будет любопытно посмотреть за тем, как общаются Дюрэнт, Нэш и Шон Маркс. Их рукопожатия имеют какую-то силу? Между ними все нормально? Все это последствия драмы с Кайри Ирвингом, которая имела место в прошлом сезоне. А еще возвращение Бена Симмонса. Мне рассказали, что он будет готов к началу нового сезона. Симмонс – это третий по важности сюжет в «Нетс», при этом он один из самых интригующих во всей лиге.

В общем, их медиа-день – очень любопытное мероприятие, это будет настоящим безумием. Но победы все скрашивают. Если «Бруклин» удачно стартует, то может побороться за титул. Но если все пойдет плохо... Ох приятель, нью-йоркская пресса оторвется по полной программе», – заявил Спирс.

В костюме нового «Хищника» – бывший баскетболист. Он уже привык изображать гигантских монстров в кино

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