Эмил Райкович – о финале Суперкубка: «Матч был у нас в руках, но баскетбол непредсказуем до последних мгновений»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Зенита» (70:71) в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Наш соперник был лучше на многих отрезках. Этот матч был у нас в руках, но в этом и прелесть баскетбола: он непредсказуем до последних мгновений.

Наши ребята играли хорошо, оставили все силы на площадке. В концовке мы нарисовали комбинацию, но арбитр зафиксировал нарушение пяти секунд, которое вернуло «Зенит» в игру, затем они забили сложный бросок против хорошей защиты Жан-Шарля, так что на этот раз им повезло, поздравляем соперников с победой», – сказал Райкович.

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