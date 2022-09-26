Владимир Гомельский: «Российские клубы остаются конкурентоспособными»

Известный комментатор и эксперт по итогам Суперкубка Лиги ВТБ оценил потенциал лучших российских команд.

«Очень важно, что сербские клубы приехали, мы посмотрели на Желько Обрадовича и подрастающие молодые таланты сербского баскетбола в составе «Меги». Владелец «Меги» не скрывает, что тех игроков, которые сейчас есть в команде, доведут до кондиции, а потом клуб устроит распродажу – это нормально, там есть ребята, которые заслуживают внимания. Что касается «Партизана», то наблюдать за работой Обрадовича – это счастье, даже несмотря на то что он считает, что его команда недоукомплектована и ищет трех игроков, как он сказал в беседе со мной.

Даже в таком состоянии российские клубы остаются конкурентоспособными. Все познается в сравнении, и по сравнению с прошлым сезоном команды слабее, хуже укомплектованы, менее сыгранные, им предстоит еще большая работа, но даже в этом состоянии они конкурентоспособные», – сказал Гомельский.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?