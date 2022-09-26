Владимир Гомельский: «Участники Суперкубка готовы к сезону на 75%»

Известный комментатор и эксперт оценил готовность участников Суперкубка Единой лиги ВТБ к новому сезону.

«Мне понравился турнир, он оказался очень зрелищным, а тому, какая была борьба в финальном матче, можно только позавидовать. Понятно, что командам есть еще над чем работать, но мне все очень понравилось.

Думаю, команды на данный момент готовы к сезону на 75%. Предстоит еще достаточно большая работа по доводке тактики, как в защите, так и в нападении, по налаживанию взаимодействия «большой-маленький», не все команды эффективно используют пик-н-ролл, хотя стараются», – сказал Гомельский.

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