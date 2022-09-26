Расселл Уэстбрук: «Дэвис, Леброн и я, вместе мы можем быть неудержимы»

Разыгрывающий оценил перспективы звездного объединения с и .

«Есть большой оптимизм по поводу того, как хороши мы можем быть, Дэвис, Леброн и я.

Мое мнение таково, что мы можем быть неудержимы», – заявил Уэстбрук.

«Лейкерс» в минувшем сезоне стали 11-ми на Западе, но звездное трио калифорнийцев из-за травм провело в полном составе только 21 игру регулярного чемпионата.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?