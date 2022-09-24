Джей Краудер написал, что вскоре покинет «Санз», затем удалил сообщение

Форвард «Санз» намекнул на то, что в ближайшее время может покинуть команду.

Краудер написал о грядущем уходе в твиттере, отреагировав на пост журналиста Дуэйна Рэнкина, но затем удалил сообщение.

«В тренировочном лагере «Финикса» будет много интересного. Настроение в команде на фоне ситуации с Сарвером. Настрой Деандре Эйтона. Борьба за место в старте между Краудером и Джонсоном. Возвращение Шарича после травмы. Состояние Криса Пола», – написал Рэнкин.

«Меня здесь не будет», – ответил Краудер.

Ранее появлялись слухи, что «Санз» хотят обменять 32-летнего форварда.

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