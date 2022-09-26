Джей Краудер не будет участвовать в тренировочном лагере «Санс» по договоренности с клубом

Форвард Джей Краудер не примет участие в тренировочном лагере «Финикса». Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, клуб ведет переговоры об обмене игрока и условился с ним о том, что тот присоединится уже к своей новой команде.

Краудер был основным игроком ротации «Санс» в последние два года. С ним в составе «Финикс» дошел до финала в сезоне-20/21 и завершил два регулярных сезона с показателями 115-39.

До прихода в «Санс» Краудер участвовал в финале с «Майами» в сезоне-19/20. Ранее сообщалось, что он хотел бы вернуться в «Хит».