Джей Краудер хочет вернуться в «Майами»

Форвард «Финикса» (32 года, 198 см) был бы рад вернуться в «Майами», сообщает журналист The Miami Herald Бэрри Джексон со ссылкой на источники.

Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщал, что «Санз» готовы обменять Краудера. В контракте 32-летнего форварда остался один год, за который он заработает 10,2 миллиона долларов.

Краудер в минувшем сезоне провел за «Санз» 67 матчей, набирая 9,4 очка, 5,3 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

Форвард выступал за в сезоне-2019/20.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?