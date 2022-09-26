Джей Краудер: «Нужно работать там, где в тебе нуждаются»

Форвард «Санз» высказался по поводу договоренности с клубом о пропуске тренировочного лагеря.

«Нужно работать там, где в тебе нуждаются. Там, где ты действительно нужен и необходим. Я благодарен за то, чему научили меня эти последние два года. Пришло время для нового вызова. Я продолжу посвящать этому себя и упорно работать.

Тем, кто закрыл передо мною дверь... спасибо вам! Джей скоро вернется», – написал Краудер в твиттере.

«Финикс» ведет переговоры об обмене игрока и условился с ним о том, что тот присоединится уже к своей новой команде.

Краудер был основным игроком ротации «Санз» в последние два года. С ним в составе дошел до финала в сезоне-20/21 и завершил два регулярных сезона с показателями 115-39.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?