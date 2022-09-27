Девин Букер – о расследовании НБА: «Это не тот Роберт Сарвер, которого я знаю»

Атакующий защитник «Финикса» высказался о расследовании НБА в отношении и решении владельца продать команду.

«Я думаю, что эта история должна была отвлечь наше внимание от главной цели. Но теперь, когда Сарвер решил продать команду, мы можем двигаться вперед, сосредоточившись на своей цели, а именно на баскетболе.

Тяжело было читать результаты расследования, потому что это не тот Роберт Сарвер, которого я знаю. Это не тот Роберт Сарвер, который приветствовал меня в «Финиксе» с распростертыми объятиями. Но в то же время я сочувствую всем, кого коснулась эта ситуация. Я понимаю, что у каждого человека свой опыт общения с Сарвером», – сказал Букер.

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. В результате бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Финикса», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов.

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?