Билл Симмонс: «НБА собиралась использовать Джордана в качестве смертельного удара против Сарвера»

Известный журналист заявил, что комиссионер НБА Адам Сильвер собирался использовать легендарного в качестве «смертельного удара», чтобы заставить владельца «Финикса» продать клуб.

«Я слышал, что у лиги была последняя карта, которую она собиралась разыграть. Майкл Джордан должен был стать последним, кто выйдет и призовет Сарвера продать клуб. Для Сарвера это было бы смертельным ударом и настоящим позором по ряду причин.

Этого не произошло, но это должно было произойти. И когда Сарвер узнал, что Джордан будет следующим после Леброна, Криса Пола, миноритарного владельца клуба и других, все было кончено», – сказал Симмонс.

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. В результате бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Финикса», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов.

Многие звезды лиги раскритиковали руководство за слишком мягкое наказание и призвали заставить Сарвера продать клуб. В итоге Сарвер объявил, что ищет покупателей для «Санз» и «Меркьюри» (женская НБА).

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?