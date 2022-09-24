Билл Симмонс: «НБА собиралась использовать Джордана в качестве смертельного удара против Сарвера»

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Известный журналист Билл Симмонс заявил, что комиссионер НБА Адам Сильвер собирался использовать легендарного Майкла Джордана в качестве «смертельного удара», чтобы заставить владельца «Финикса» Роберта Сарвера продать клуб.

«Я слышал, что у лиги была последняя карта, которую она собиралась разыграть. Майкл Джордан должен был стать последним, кто выйдет и призовет Сарвера продать клуб. Для Сарвера это было бы смертельным ударом и настоящим позором по ряду причин.

Этого не произошло, но это должно было произойти. И когда Сарвер узнал, что Джордан будет следующим после Леброна, Криса Пола, миноритарного владельца клуба и других, все было кончено», – сказал Симмонс.

Расследование НБА установило, что Сарвер неоднократно позволял себе расистские высказывания, комментарии с сексуальным подтекстом по отношению к женщинам и физическую жестокость по отношению к мужчинам. В результате бизнесмен отстранен на год от участия в делах «Финикса», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов.

Многие звезды лиги раскритиковали руководство за слишком мягкое наказание и призвали заставить Сарвера продать клуб. В итоге Сарвер объявил, что ищет покупателей для «Санз» и «Меркьюри» (женская НБА).

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?

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