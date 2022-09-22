Четыре из пяти команд, за которые выступал Крис Пол, сменили владельца

Теги Крис Пол Финикс НБА Джордж Шинн Роберт Сарвер Дональд Стерлинг Стив Балмер Тилман Фертитта Баскетбол

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер, которого НБА отстранила на год от участия в делах команды, объявил, что начал процесс продажи клуба.

Это четвертый случай в карьере Криса Пола, когда у команды, за которую он выступает, меняется владелец. Напомним, что «Финикс» – пятый клуб в карьере 37-летнего разыгрывающего.

В 2010 году НБА купила у Джорджа Шинна «Хорнетс», где Пол начинал карьеру. В 2014-м Дональд Стерлинг после расистского скандала продал «Клипперс» Стиву Балмеру. В 2017-м Тилман Фертитта купил «Рокетс» у Леса Александера. Единственной в карьере Пола командой, которая не сменила владельца, была «Оклахома».

За все время выступления Пола в лиге произошло 18 продаж клубов, включая предстоящие продажи «Финикса» и «Миннесоты».

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные