Четыре из пяти команд, за которые выступал Крис Пол, сменили владельца

Владелец «Финикса» , которого отстранила на год от участия в делах команды, объявил, что начал процесс продажи клуба.

Это четвертый случай в карьере , когда у команды, за которую он выступает, меняется владелец. Напомним, что «Финикс» – пятый клуб в карьере 37-летнего разыгрывающего.

В 2010 году НБА купила у Джорджа Шинна «Хорнетс», где Пол начинал карьеру. В 2014-м после расистского скандала продал «Клипперс» . В 2017-м Тилман Фертитта купил «Рокетс» у Леса Александера. Единственной в карьере Пола командой, которая не сменила владельца, была «Оклахома».

За все время выступления Пола в лиге произошло 18 продаж клубов, включая предстоящие продажи «Финикса» и «Миннесоты».

На бешеного босса «Финикса» раскопали компромат: море пошлятины и неловкие разговоры с игроками. Что теперь будет с клубом?