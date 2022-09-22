Си Джей Макколлум: «Профсоюз игроков благодарит Сарвера за быстрое решение»

Теги Новый Орлеан Финикс НБА Финикс жен Роберт Сарвер Си Джей Макколлум Баскетбол

Президент профсоюза игроков НБА Си Джей Макколлум из «Пеликанс» отреагировал на новость о грядущей продаже «Финикса» нынешним владельцем Робертом Сарвером.

«Мы благодарим мистера Сарвера за быстрое решение, отвечающее интересам нашего спортивного сообщества», – говорится в заявлении Макколлума.

Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

Изначально бизнесмен был отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

После этого развернулась кампания с призывом навсегда отстранить Сарвера от НБА.

А на какой стороне ты? Анализ смещения бросков в НБА относительно центра

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные