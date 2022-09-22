Си Джей Макколлум: «Профсоюз игроков благодарит Сарвера за быстрое решение»

Президент профсоюза игроков НБА Си Джей Макколлум из «Пеликанс» отреагировал на новость о грядущей продаже нынешним владельцем .

«Мы благодарим мистера Сарвера за быстрое решение, отвечающее интересам нашего спортивного сообщества», – говорится в заявлении Макколлума.

Сарвер решил продать принадлежащие ему акции «Санз» и «Меркьюри» после того, как расследование лиги подтвердило факты неподобающего поведения на рабочем месте.

Изначально бизнесмен был отстранен на год от участия в делах «Санз» и «Меркьюри», а также должен заплатить максимально допустимый в НБА штраф в размере 10 миллионов долларов и пройти обучающий курс по теме уважения и надлежащего отношения к персоналу.

После этого развернулась кампания с призывом навсегда отстранить Сарвера от НБА.

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