ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США сыграют с Боснией и Герцеговиной, Сербия – с Францией и другие матчи

Сегодня в Австралии пройдут шесть матчей в рамках чемпионата мира среди женских сборных.
США сыграют с Боснией и Герцеговиной, Сербия встретится с Францией.
Женщины
Австралия
Групповой этап
Группа А
Пуэрто-Рико – Южная Корея
27 сентября. 4.30
Китай – Бельгия
27 сентября. 6.30
США – Босния и Герцеговина
27 сентября. 7.00
Положение команд: США – 4-0, Бельгия – 3-1, Китай – 3-1, Пуэрто-Рико – 1-3, Южная Корея – 1-3, Босния и Герцеговина – 0-4.
Группа B
Мали – Канада
27 сентября. 9.00
Сербия – Франция
27 сентября. 10.30
Австралия – Япония
27 сентября. 13.30
Положение команд: Австралия – 3-1, Канада – 3-1, Франция – 3-1, Сербия – 2-2, Япония – 1-3, Мали – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место