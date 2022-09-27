ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США сыграют с Боснией и Герцеговиной, Сербия – с Францией и другие матчи

Сегодня в Австралии пройдут шесть матчей в рамках чемпионата мира среди женских сборных.

США сыграют с Боснией и Герцеговиной, Сербия встретится с Францией.

Чемпионат мира

Женщины

Австралия

Групповой этап

Группа А

Пуэрто-Рико – Южная Корея

27 сентября. 4.30

Китай – Бельгия

27 сентября. 6.30

США – Босния и Герцеговина

27 сентября. 7.00

Положение команд: США – 4-0, Бельгия – 3-1, Китай – 3-1, Пуэрто-Рико – 1-3, Южная Корея – 1-3, Босния и Герцеговина – 0-4.

Группа B

Мали – Канада

27 сентября. 9.00

Сербия – Франция

27 сентября. 10.30

Австралия – Япония

27 сентября. 13.30

Положение команд: Австралия – 3-1, Канада – 3-1, Франция – 3-1, Сербия – 2-2, Япония – 1-3, Мали – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Малийки проиграли все матчи баскетбольного ЧМ и поколотили друг друга. Вот что случается, когда занимаешь чужое место