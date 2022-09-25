ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США сыграют с Южной Кореей, Канада встретится с Австралией и другие матчи

Сегодня в Австралии пройдут шесть матчей в рамках чемпионата мира среди женских сборных.
США сыграют с Южной Кореей. Канада встретится с Австралией.
Женщины
Австралия
Групповой этап
Группа А
Бельгия – Босния и Герцеговина
26 сентября. 4.30
Южная Корея – США
26 сентября. 7.00
Китай – Пуэрто-Рико
26 сентября. 10.30
Положение команд: США – 3-0, Китай – 2-1, Бельгия – 2-1, Пуэрто-Рико – 1-2, Южная Корея – 1-2, Босния и Герцеговина – 0-3.
Группа B
Сербия – Мали
26 сентября. 6.30
Франция – Япония
26 сентября. 9.00
Канада – Австралия
26 сентября. 13.30
Положение команд: Канада – 3-0, Франция – 2-1, Австралия – 2-1, Сербия – 1-2, Япония – 1-2, Мали – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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