ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США сыграют с Южной Кореей, Канада встретится с Австралией и другие матчи

Сегодня в Австралии пройдут шесть матчей в рамках чемпионата мира среди женских сборных.

США сыграют с Южной Кореей. Канада встретится с Австралией.

Чемпионат мира

Женщины

Австралия

Групповой этап

Группа А

Бельгия – Босния и Герцеговина

26 сентября. 4.30

Южная Корея – США

26 сентября. 7.00

Китай – Пуэрто-Рико

26 сентября. 10.30

Положение команд: США – 3-0, Китай – 2-1, Бельгия – 2-1, Пуэрто-Рико – 1-2, Южная Корея – 1-2, Босния и Герцеговина – 0-3.

Группа B

Сербия – Мали

26 сентября. 6.30

Франция – Япония

26 сентября. 9.00

Канада – Австралия

26 сентября. 13.30

Положение команд: Канада – 3-0, Франция – 2-1, Австралия – 2-1, Сербия – 1-2, Япония – 1-2, Мали – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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