Женская сборная Китая установила рекорд по передачам в истории чемпионатов мира

Женская сборная Китая в понедельник одержала разгромную победу над командой Пуэрто-Рико (95:60) в рамках группового этапа чемпионата мира-2022.

Китаянки установили рекорд чемпионатов мира по количеству передач в одном матче – 41. При этом команда реализовала 41 бросок с игры. Наибольшее количество передач сделала Юань Ли – 9. Сию Ван добавила 8.

Ранее сегодня сборная США обновила рекорд турнира по количеству набранных очков, разгромив команду Южной Кореи со счетом 145:69.

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