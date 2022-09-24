ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. Австралия – Сербия, Япония сыграет с Канадой

Сегодня в Австралии состоятся три матча в рамках чемпионата мира среди женских сборных.

Мали встретится с Францией, Австралия – с Сербией, Япония сыграет с Канадой.

Чемпионат мира

Женщины

Австралия

Групповой этап

Группа B

Мали – Франция

25 сентября. 7:30

Австралия – Сербия

25 сентября. 11:00

Япония – Канада

25 сентября. 13:30

Положение команд: Канада – 2-0, Франция – 1-1, Сербия – 1-1, Япония – 1-1, Австралия – 1-1, Мали – 0-2.

Группа А

Положение команд: США – 3-0, Китай – 2-1, Бельгия – 2-1, Пуэрто-Рико – 1-2, Южная Корея – 1-2, Босния и Герцеговина – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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