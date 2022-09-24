ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. Австралия – Сербия, Япония сыграет с Канадой

Сегодня в Австралии состоятся три матча в рамках чемпионата мира среди женских сборных.
Мали встретится с Францией, Австралия – с Сербией, Япония сыграет с Канадой.
Женщины
Австралия
Групповой этап
Группа B
Мали – Франция
25 сентября. 7:30
Австралия – Сербия
25 сентября. 11:00
Япония – Канада
25 сентября. 13:30
Положение команд: Канада – 2-0, Франция – 1-1, Сербия – 1-1, Япония – 1-1, Австралия – 1-1, Мали – 0-2.
Группа А
Положение команд: США – 3-0, Китай – 2-1, Бельгия – 2-1, Пуэрто-Рико – 1-2, Южная Корея – 1-2, Босния и Герцеговина – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?
До старта НБА – месяц. Какие вопросы межсезонья еще не решены?