Сборная США в матче Южной Кореей обновила рекорд результативности женского чемпионата мира – 145 очков

Сегодня в Австралии в рамках чемпионата мира среди женских сборных США разгромили Южную Корею с разницей «+76» и набрали рекордные в истории турнира 145 очков.

Американки победили со счетом 145:69. Предыдущий рекорд (143) был установлен Бразилией в 1990 году. Предыдущий рекорд команды США по очкам в одном матче составлял 119 (против Анголы в 2014-м и Китая в 2006-м).

США также повторили собственный же рекорд по победам подряд в крупных международных турнирах (26, ранее был установлен в период с 1994 по 2006 годы).

Американские баскетболистки также установили новые рекорды своей сборной по реализованным броскам с игры в одном матче (62) и результативным передачам (36).

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