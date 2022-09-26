«К черту Бриттни Грайнер». Американский рэпер 6ix9ine оскорбил баскетболистку после приезда в Россию

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine, опубликовал в социальных сетях видео из России, оскорбив отбывающую наказание в российской тюрьме баскетболистку Бриттни Грайнер.

«К черту Бриттни Грайнер», – произнес рэпер шепотом.

6ix9ine провел сольный концерт в Москве. Музыкант назвал Россию своим вторым домом и попросил, чтобы в случае смерти его тело упокоили в России.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в феврале это года по обвинению в хранении наркотиков. Позже российский суд приговорил баскетболистку к девяти годам тюремного заключения.

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