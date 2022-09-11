Инсайдер Зак Лоу: «Мой прогноз относительно стартовой пятерки «Лейкерс» – Расс, Нанн, Леброн, Дэвис, Джонс»

По мнению инсайдера ESPN Зака Лоу, защитник и центровой станут игроками стартовой пятерки «Лейкерс» в новом сезоне.

«Итак, основываясь на том, что я слышал, мой прогноз относительно стартовой пятерки «Лейкерс» — не какой она должно быть, а какая она будет — , Кендрик Нанн, , , и я думаю, что Дэмиан Джонс сейчас является главным претендентом на позицию стартового центрового», — сказал Лоу.

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