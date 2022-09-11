Инсайдер Зак Лоу: «Мой прогноз относительно стартовой пятерки «Лейкерс» – Расс, Нанн, Леброн, Дэвис, Джонс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Энтони Дэвис Дэмиан Джонс Кендрик Нанн Баскетбол

По мнению инсайдера ESPN Зака Лоу, защитник Кендрик Нанн и центровой Дэмиан Джонс станут игроками стартовой пятерки «Лейкерс» в новом сезоне.

«Итак, основываясь на том, что я слышал, мой прогноз относительно стартовой пятерки «Лейкерс» — не какой она должно быть, а какая она будет — Расселл Уэстбрук, Кендрик Нанн, Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, и я думаю, что Дэмиан Джонс сейчас является главным претендентом на позицию стартового центрового», — сказал Лоу.

Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные