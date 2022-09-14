Опубликовано видео задержания Монтреза Харрелла с килограммом марихуаны. Полицейские более получаса расспрашивали игрока про НБА

Издание TMZ Sports опубликовало видео разговора форварда «Филадельфии» с полицейскими во время задержания, которое произошло 12 мая этого года в Ричмонде, штат Кентукки.

Харрелл более получаса беседовал с сотрудниками полиции на разные темы касательно НБА, в том числе о его бывшем одноклубнике и рынке свободных агентов.

«Как Ламело?» – спросил полицейский.

«Классный парень. Я имею в виду, обычный пацан. Если честно, важно понимать, что он еще пацан», – ответил Харрелл.

«Я думаю, что отец испортил его», – высказал свое мнение полицейский.

Полицейские почувствовали запах марихуаны в салоне автомобиля и решили осмотреть его. В ходе осмотра на заднем сиденье было найдено больше килограмма марихуаны в вакуумных пакетах.

«Черт. Я не знал, что они там лежат», – произнес Харрелл.

Полицейские успокоили баскетболиста, сказав: «Мы не полиция по травке».

Обыскивая автомобиль, полицейские продолжали задавать Харреллу вопросы про НБА. Они спросили о плей-офф, о бывших одноклубниках, о «самом большом придурке» в лиге и «лучшем большом парне, против которого ему приходилось играть».

В какой-то момент сотрудники спросили Харрелла, у какого клуба худшая инфраструктура в лиге, и он ответил, что в Филадельфии. Примечательно, что позже этим летом Харрелл заключил контракт с «Сиксерс».

В итоге полицейские предъявили обвинение Харреллу и его другу и отпустили их. На видео видно, как один из полицейских взял пакеты с марихуаной, которые они нашли в автомобиле баскетболиста, и положил в патрульную машину.

В конце августа Харрелл предстал перед судом округа Мэдисон, штат Кентукки. Обвинение в незаконном обороте марихуаны было смягчено до обвинения в незаконном хранении. Нарушение будет удалено из досье Харрелла через 12 месяцев, если у баскетболиста больше не будет проблем с законом.

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