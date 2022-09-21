Завтра в Австралии стартует женский чемпионат мира-2022

С 22 сентября по 1 октября в австралийском Сиднее пройдет чемпионат мира 2022 года среди женских команд.

В турнире примут участие 12 сборных, которые будут разбиты на две группы по шесть команд. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где разыграют медали по классической олимпийской системе.

Победитель чемпионата мира получит прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Участники женского чемпионата мира-2022:

Группа A: Бельгия, Босния и Герцеговина, Китай, Пуэрто-Рико, США, Южная Корея.

Группа B: Австралия, Канада, Мали, Сербия, Франция, Япония.

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